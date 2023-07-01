Крис Миддлтон заработает $ 102 млн в течение следующих трёх лет в «Милуоки»

Форвард Крис Миддлтон подписал новый трёхлетний контракт с «Милуоки Бакс» на сумму $ 102 млн, сообщает ESPN. Ранее трёхкратный участник Матча всех звёзд отказался от своей опции игрока на $ 40 млн на следующий сезон, став свободным агентом.
Миддлтон пропустил первые 20 матчей «Милуоки» в минувшем сезоне, так как восстанавливался после операции на левом запястье. Он вернулся на площадку в декабре, принял участие в следующих шести из семи матчей, а затем пропустил 18 встреч подряд из-за проблем с правым коленом.
Всего Миддлтон сыграл в 33 поединках регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 15,1 очка за матч. Также он принял участие в пяти поединках плей-офф. После вылета «Милуоки» форвард, которому в августе исполнится 32 года, перенёс операцию, чтобы решить затянувшуюся проблему с коленом.
Миддлтон дебютировал в НБА в сезоне-2012/2013 в «Детройте», а затем играл 10 лет за «Бакс», в составе которых стал чемпионом ассоциации в 2021 году.
- 1 июля 2023
-
04:17
-
03:18
-
02:58
-
02:31
-
02:07
-
01:52
-
00:57
-
00:38
-
00:00
- 30 июня 2023
-
23:48
-
23:09
-
22:56
-
22:33
-
22:10
-
21:31
-
20:14
-
19:16
-
18:45
-
18:36
-
18:12
-
17:42
-
16:32
-
15:09
-
14:40
-
13:43
-
13:16
-
12:48
-
12:34
-
12:16
-
11:36
-
11:29
-
11:11
-
10:49
-
10:12
-
10:00