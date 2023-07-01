Крис Миддлтон заработает $ 102 млн в течение следующих трёх лет в «Милуоки»

Форвард Крис Миддлтон подписал новый трёхлетний контракт с «Милуоки Бакс» на сумму $ 102 млн, сообщает ESPN. Ранее трёхкратный участник Матча всех звёзд отказался от своей опции игрока на $ 40 млн на следующий сезон, став свободным агентом.

Миддлтон пропустил первые 20 матчей «Милуоки» в минувшем сезоне, так как восстанавливался после операции на левом запястье. Он вернулся на площадку в декабре, принял участие в следующих шести из семи матчей, а затем пропустил 18 встреч подряд из-за проблем с правым коленом.

Всего Миддлтон сыграл в 33 поединках регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 15,1 очка за матч. Также он принял участие в пяти поединках плей-офф. После вылета «Милуоки» форвард, которому в августе исполнится 32 года, перенёс операцию, чтобы решить затянувшуюся проблему с коленом.

Миддлтон дебютировал в НБА в сезоне-2012/2013 в «Детройте», а затем играл 10 лет за «Бакс», в составе которых стал чемпионом ассоциации в 2021 году.