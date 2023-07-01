Джереми Грант заработает $ 160 млн после продления контракта с «Портлендом»
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Тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джереми Грант заключил новое соглашение с клубом.
Как сообщает журналист Рамон Шелберн, контракт американского баскетболиста будет рассчитан на 5 лет. Зарплата игрока оценивается примерно в $ 160 млн. В сезоне-2022/2023 Джереми Грант заработал $ 20,95 млн.
В минувшем регулярном сезоне тяжёлый форвард принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, 4,5 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,5, трёхочковых — 40,1.
Напомним, подопечные Чонси Биллапса по итогам регулярного чемпионата заняли 13-е место в Западной конференции с 33 победами при 49 поражениях. «Портленд Трэйл Блэйзерс» не смог побороться за попадание в плей-ин НБА.
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