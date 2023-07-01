Руи Хатимура остаётся в «Лейкерс» на три дополнительных сезона

Японский лёгкий форвард Руи Хатимура возвращается в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Хатимура стал одним из главных действующих лиц со скамейки во время рывка «озёрников» до конца финала Западной конференции.

По итогам регулярного сезона игрок набрал в среднем лишь две игры. В минувшем сезоне «Лос-Анджелес» был готов разговаривать с такими командами, и в итоге, предложение «Лейкерс» оказалось одним из первым, что привлекло внимание игрока.

В минувшем сезоне Руи набирал в среднем 11,2 очка и 4,5 подбора. В отдельных играх плей-офф Руи становился одним из лидеров команды. Ранее баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», где отыграл три сезона.

Сумма соглашения с «Лейкерс» составляет $ 51 млн на три сезона.