«Торонто» подписал Денниса Шрёдера на два года

«Торонто Рэпторс» после потери своего лучшего разыгрывающего последних лет Фреда Ванвлита решил заменить потерю подписанием немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера. Контракт рассчитан на сумму в 2 года суммой в $ 26 млн.

29-летний разыгрывающий провёл минувший сезон в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Деннис стал неотъемлемой частью ротации команды, которая вышла в финал Западной конференции, где уступила лишь будущим чемпионам — «Денвер Наггетс».

В минувшем сезоне Деннис набирал в среднем 12,6 очков и 4,5 результативные передачи. Немецкий баскетболист в 2019 году в составе сборной Германии смог завоевать бронзу на чемпионате Европы. «Торонто» сменил главного тренера после того, как команда не прошла в зону плей-ин в минувшем сезоне.