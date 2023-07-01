Гейб Винсент подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Один из ключевых игроков «Майами Хит», дошедшего до финала в минувшем сезоне НБА, защитник Гейб Винсент заключил контракт на три года с «Лос-Анджелес Лейкерс». Сумма трёхлетнего соглашения составляет $ 33 млн.
После травмы защитника «Хит» Тайлера Хирроу Винсент стал одним из главных болл-хэндлеров команды. За время постсизона игрок в среднем набирал 12,7 очков и 3,5 результативные передачи, тогда как по итогам регулярного сезона Гейб набирал менее 10 очков за игру.
27-летний спортсмен до нынешнего межсезонья отыграл все четыре сезона в своей карьере за клуб из Флориды. На драфте 2018 года игрок оказался не выбран ни одной командой. В 2020 году игрок подписал двухсторонний контракт с «Хит», где с каждым сезоном становился всё лучше.
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