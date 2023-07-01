«Лос-Анджелес Лейкерс» подписали молодого форварда Кэма Рэддиша

23-летний форвард Кэм Рэддиш подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

Кэм Рэддиш — 10 пик драфта 2019 года. Ещё в школьные времена игрок считался проспектом одного уровня с Зайоном Уильямсоном и Джа Морантом.

Рэддиш оказался задрафтован «Атлантой Хоукс», где не смог закрепиться в ближайшей ротации. Игрока обменяли в «Нью-Йорк Никс» и не смог вписаться в систему Тома Тибодо. По ходу минувшего сезона игрок оказался в «Портленд Трэйл Блэйзерс», где игрок за 20 матчей в среднем набирал 11 очков за матч.

Рэддиш с ростом 203 сантиметра может обороняться против большинства игроков НБА. Помимо серьёзной комплекции и атлетичности игрок обладает броском с дальних дистанций.