«Лос-Анджелес Лейкерс» подписали молодого форварда Кэма Рэддиша
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23-летний форвард Кэм Рэддиш подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.
Кэм Рэддиш — 10 пик драфта 2019 года. Ещё в школьные времена игрок считался проспектом одного уровня с Зайоном Уильямсоном и Джа Морантом.
Рэддиш оказался задрафтован «Атлантой Хоукс», где не смог закрепиться в ближайшей ротации. Игрока обменяли в «Нью-Йорк Никс» и не смог вписаться в систему Тома Тибодо. По ходу минувшего сезона игрок оказался в «Портленд Трэйл Блэйзерс», где игрок за 20 матчей в среднем набирал 11 очков за матч.
Рэддиш с ростом 203 сантиметра может обороняться против большинства игроков НБА. Помимо серьёзной комплекции и атлетичности игрок обладает броском с дальних дистанций.
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