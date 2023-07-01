Сет Карри вернулся в «Даллас»

Защитник Сет Карри подписал двухлетнее соглашение с «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Младший брат звёздного разыгрывающего Стефена Сет уже играл за «Даллас» в сезоне-2019/2020, где провёл один из лучших сезонов в своей карьере. Он был важным элементом в нападении. «Маверикс» в том сезоне уступили в первом раунде плей-офф «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 2-4.

Минувший сезон Сет провёл в «Бруклин Нетс», где в среднем в регулярном сезоне набирал 9,2 очка, реализуя трёхочковые с 40% эффективностью.

«Даллас» в сезоне-2022/2023 не смог выйти в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Западной конференции. Спад команды произошёл после выхода техасского клуба в финал конференции в сезоне-2021/2022.