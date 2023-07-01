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Десмонд Бэйн подписал контракт на $ 207 млн с «Мемфисом»

Десмонд Бэйн подписал контракт на $ 207 млн с «Мемфисом»
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Атакующий защитник Десмонд Бэйн подписал максимальный контракт на пять лет с «Мемфис Гриззлиз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Теперь контракты молодого «ядра» команды, состоящего из Бэйна, Джа Моранта и Джарена Джексона, обеспечены на несколько лет вперёд.

25-летний баскетболист стал одним из ключевых игроков команды, несмотря на то что в 2020 году был задрафтован «Гриззлиз» лишь под общим 30-м номером. В минувшем сезоне Десмонд в среднем набирал 21,5 очка, 5 подбора и 4,4 результативной передачи.

В последнем плей-офф «мишки» остановились на стадии первого раунда, уступив в серии «Лос-Анджелес Лейкерс», тогда как сезоном ранее «Мемфис» бился на равных во втором раунде с будущим чемпионом сезона-2021/2022 — «Голден Стэйт Уорриорз».

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