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Выберите самое громкое событие первого дня рынка свободных агентов НБА

Выберите самое громкое событие первого дня рынка свободных агентов НБА
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В ночь на 1 июля открылся рынок свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Уже в первый день произошло несколько интересных сделок с участием звёздных баскетболистов.

Предлагаем принять участие в опросе и выбрать самое громкое событие первого дня рынка свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации.

Сейчас для команд доступна фаза переговоров, возможность подписывать контракты с игроками появится только 6 июля.

Напомним, что победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». Звёздный сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии. В финальной серии «Денвер» оказался сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1.

Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
В НБА открылся рынок свободных агентов! Грин остаётся в «Уорриорз», Кайри — в «Мавс». LIVE
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В НБА открылся рынок свободных агентов! Грин остаётся в «Уорриорз», Кайри — в «Мавс». LIVE
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