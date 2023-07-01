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«Кливленд» предложил финалисту НБА в составе «Майами» Страсу четырёхлетний контракт

«Кливленд» предложил финалисту НБА в составе «Майами» Страсу четырёхлетний контракт
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Инсайдер Эван Масси сообщает, что атакующий защитник Макс Страс, добравшийся до финальной серии минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит», подпишет четырёхлетний контракт с «Кливленд Кавальерс».

«Согласно источникам, Макс Страс подписывает с «Кливленд Кавальерс» четырёхлетний контракт на сумму $ 33 млн», — написал Масси в своём «твиттере».

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27-летний Страс провёл 25 матчей в плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 10 очков, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Напомним, победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс». Звёздный сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.

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