Болельщики остались недовольны новым контрактом Дрэймонда Грина с «Голден Стэйт»
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Болельщики негативно отреагировали на подписание нового четырёхлетнего соглашения между тяжёлым форвардом Дрэймондом Грином и «Голден Стэйт Уорриорз» на $ 100 млн.
Под постом инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в «Твиттере» о заключении сделки набралось большое количество негативных комментариев.
Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
«Переплата», — написал один из пользователей.
«Нет, он должен был перейти в «Лейкерс», — добавил другой болельщик.
«Уорриорз» закончились», — прокомментировал новость ещё один пользователь.
Каждый из подобных комментариев собрал по несколько сотен положительных реакций.
В минувшем розыгрыше плей-офф Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.
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