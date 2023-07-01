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Брайан Скалабрини — о «Далласе»: Ирвинг или Дончич будут просить об обмене к февралю

Брайан Скалабрини — о «Далласе»: Ирвинг или Дончич будут просить об обмене к февралю
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Брайан Скалабрини отреагировал на новость о продлении контракта звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга с «Даллас Маверикс».

«Кайри Ирвинг или Лука Дончич будут просить об обмене к февралю», — сказал Скалабрини в эфире NBC Sports Boston.

Ранее сообщалось, что 31-летний баскетболист согласился подписать с «Даллас Маверикс» новый трёхлетний контракт на $ 126 млн с опцией игрока в последнем сезоне.

Ирвинг был обменян в «Даллас» из «Бруклин Нетс» в феврале. С тех пор он провёл за техасцев 20 матчей и набирал 27 очков, делал 5,0 подбора, 6,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. По окончании сезона Кайри находился в статусе свободного агента.

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