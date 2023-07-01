«Видите, как деньги меняют людей?» Игуодала пошутил над Страсом после неотвеченного звонка

Форвард Андре Игуодала, завершивший карьеру по окончании минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пошутил над атакующим защитником Максом Страсом, который согласился подписать четырёхлетний контракт с «Кливленд Кавальерс» на сумму $ 33 млн.

Игуодала опубликовал на своей странице в социальной сети скриншот неотвеченного вызова и подписал: «Видите, как деньги меняют людей?»

27-летний Страс провёл 25 матчей в плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит», в которых набирал в среднем 10 очков, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Напомним, победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс».