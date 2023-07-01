Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Видите, как деньги меняют людей?» Игуодала пошутил над Страсом после неотвеченного звонка

«Видите, как деньги меняют людей?» Игуодала пошутил над Страсом после неотвеченного звонка
Комментарии

Форвард Андре Игуодала, завершивший карьеру по окончании минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пошутил над атакующим защитником Максом Страсом, который согласился подписать четырёхлетний контракт с «Кливленд Кавальерс» на сумму $ 33 млн.

Игуодала опубликовал на своей странице в социальной сети скриншот неотвеченного вызова и подписал: «Видите, как деньги меняют людей?»

27-летний Страс провёл 25 матчей в плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит», в которых набирал в среднем 10 очков, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Напомним, победителем минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс».

Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
В НБА открылся рынок свободных агентов! Грин остаётся в «Уорриорз», Кайри — в «Мавс». LIVE
Live
В НБА открылся рынок свободных агентов! Грин остаётся в «Уорриорз», Кайри — в «Мавс». LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023