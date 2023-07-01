Йован Буха: «Лейкерс» предложили Остину Ривзу четырёхлетний контракт на $ 52 млн

«Лос-Анджелес Лейкерс» предложил защитнику Остину Ривзу четырёхлетний контракт стоимостью $ 52 млн. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Лейкерс» направили Ривзу предложение на четыре года стоимостью $ 52 млн. Это максимальная сумма, которую они могли предложить на момент открытия рынка. Но Остин не торопится, он намерен оценить все варианты.

«Хьюстон» был потенциально заинтересован в подписании Ривза, но они уже дали максимальный контракт Фреду Ванвлиту в это межсезонье, так что, я думаю, их больше не стоит рассматривать в качестве претендентов», – сказал Буха в эфире Fox 11.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» перевёл Остина Ривза в статус ограниченно свободных агентов и теперь имеет возможность повторить предложение любой из команд.