«Локомотив-Кубань» продлил контракт с центровым Крисом Хортоном

Американский центровой баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Крис Хортон продолжит представлять краснодарскую команду.

«Локомотив-Кубань» и американский центровой продолжат сотрудничество в сезоне-2023/2024.

Крис Хортон присоединился к «Локо» в декабре 2022 года и с того времени успел стать одним из ключевых игроков команды. В сезоне-2022/2023 на его счету 31 матч за клуб, в которых Хортон набирал в среднем 11,3 очка, делал 6,2 подбора, 1,7 результативной передачи, 1,5 перехвата и 1,1 блок-шота.

До встречи в новом сезоне, Крис!» — сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

29-летний американец выступает в составе «Локомотива-Кубань» с декабря 2022 года. В своём дебютном сезоне он стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ вместе с командой.