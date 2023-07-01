Боссы НБА потратили в первый день рынка свободных агентов чуть меньше, чем НХЛ за 6 лет

В ночь на 1 июля открылся рынок свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Суммарные расходы всех команд лиги превысили $ 2 млрд, что едва не оказалось больше показателей первых суток с момента открытия рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за последние шесть лет ($ 2,7 млрд), сообщает статистический портал Covers.

За первый день на подписания и продления в НБА потратили примерно $ 2,1 млрд – даже по нынешним меркам это кажется довольно немалой суммой ( в прошлом году, например, потратили примерно $ 1,5 млрд). Самый большой контракт к настоящему моменту подписал Тайриз Халибёртон. «Индиана» предложила разыгрывающему максимальное соглашение на пять лет и примерно $ 260 млн.