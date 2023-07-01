Дэмьен Лиллард подал запрос на обмен из «Портленда»

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард подал запрос на обмен из команды, сообщает известный инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс. В качестве главных претендентов на игрока называются «Майами Хит» и «Бруклин Нетс».

Напомним, 32-летний Лиллард выступал за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.