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Никола Йокич станцевал на стуле на празднике в Сербии

Никола Йокич станцевал на стуле на празднике в Сербии
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В сети появилось видео, на котором чемпион НБА в составе «Денвер Наггетс» звёздный сербский центровой Никола Йокич танцует на стуле, весело проводя время на празднике в своём родном городе Сомбор.

Напомним, Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года. «Денвер Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит».

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам. В минувшем сезоне Никола принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф сербский игрок показал следующие показатели – 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.

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