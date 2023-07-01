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Войнаровски: «Майами», «Лос-Анджелес» и «Филадельфия» — главные претенденты на Лилларда

Войнаровски: «Майами», «Лос-Анджелес» и «Филадельфия» — главные претенденты на Лилларда
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался о будущем Дэмьена Лилларда после того, как звёздный разыгрывающий подал запрос на обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Источники сообщают, что «Майами Хит», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфия Сиксерс» — три команды, которые будут заинтересованы в обмене Лилларда. Ожидается, что «Блэйзерс» оценят сделки, которые вернут им молодых игроков и активы драфта», — написал Войнаровски в своём «твиттере».

«Лиллард подумывал об обмене, когда встречался с «Блэйзерс» ещё в понедельник, но хотел дать им возможности усилить команду после открытия рынка свободных агентов, поэтому оставался на этой неделе настолько тихим и благосклонным, насколько мог. Прошлой ночью он принял решение попросить о сделке», —написала коллега Войнаровски по ESPN Рамона Шелберн.

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