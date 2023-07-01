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«Оклахома» заключила трёхлетний контракт со звездой Евролиги Василие Мицичем

«Оклахома» заключила трёхлетний контракт со звездой Евролиги Василие Мицичем
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«Оклахома-Сити Тандер» заключила трёхлетний контракт со звездой Евролиги, бывшим защитником «Анадолу Эфес», сербом Василие Мицичем. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Сумма сделки пока не разглашается.

Мицич считается одним из самых успешных баскетболистов Европы, выступающих в данный момент. В составе турецкой команды он дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырёх».

В прошедшем сезоне «Анадолу Эфес» стал чемпионом Турции, победив в финальной серии «Каршияку» (3-0). Серб завершил турнир с показателями 16,3 очка и 4,6 передачи в среднем за матч. В сезоне Евролиги-2022/2023 Мицич набирал в среднем 16,0 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи за встречу.

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