Домантас Сабонис подписал новый контракт с «Сакраменто» суммой в $ 217 млн на 5 лет

«Сакраменто Кингз» продлили соглашение с литовским центровым Домантасом Сабонисом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Таким образом, калифорнийская команда смогла прибавить в контракт игрока четыре дополнительных года. Зарплата игрока на следующий сезон будет повышена, по предыдущему контракту Сабонис должен был получить $ 18,5 млн.

Литовец был обменян в «Сакраменто» из «Индианы» в феврале 2022 года. В итоге игрок стал одним из лидеров команды, которая в минувшем сезоне смогла впервые за 17 лет выйти в плей-офф, где уступила лишь чемпионам сезона 2021-2022 «Голден Стэйт Уорриорз» в серии со счётом 3-4.

По ходу прошлого сезона Сабонис сыграл в третьем своём Матче всех Звёзд, показав в регулярном сезоне отличные цифры: 19,1 очка, 12,3 подбора и 7,3 результативных передач.