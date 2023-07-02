Домантас Сабонис подписал новый контракт с «Сакраменто» суммой в $ 217 млн на 5 лет

«Сакраменто Кингз» продлили соглашение с литовским центровым Домантасом Сабонисом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Таким образом, калифорнийская команда смогла прибавить в контракт игрока четыре дополнительных года. Зарплата игрока на следующий сезон будет повышена, по предыдущему контракту Сабонис должен был получить $ 18,5 млн.
Литовец был обменян в «Сакраменто» из «Индианы» в феврале 2022 года. В итоге игрок стал одним из лидеров команды, которая в минувшем сезоне смогла впервые за 17 лет выйти в плей-офф, где уступила лишь чемпионам сезона 2021-2022 «Голден Стэйт Уорриорз» в серии со счётом 3-4.
По ходу прошлого сезона Сабонис сыграл в третьем своём Матче всех Звёзд, показав в регулярном сезоне отличные цифры: 19,1 очка, 12,3 подбора и 7,3 результативных передач.
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