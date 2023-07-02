Дэмьену Лилларду понравился пост про возможность повторения пути Леброна Джеймса

Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард поставил лайк посту в социальной сети, где говорится о том, что у игрока есть возможность повторить путь карьеры форварда Леброна Джеймса.
«Нужно, чтобы Дэм провернул ту же штуку, что и Леброн. Чтобы Лиллард ушёл в «Майами», выиграл пару титулов, вернулся обратно домой и там бы наконец принёс чемпионство «Портленду». Портленд — это для тебя!» — написал пользователь соцсетей.
Напомним, вчера, 1 июля, Лиллард запросил обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс», где провёл всю свою карьеру. Приоритетной командой для игрока является «Майами Хит».
Леброн в 2010 году покинул родной Кливленд, чтобы играть в Майами, где выиграл два чемпионских кольца. После этого он вернулся в Кливленд и принёс первое чемпионство в истории команде в 2016 году.
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