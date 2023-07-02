Флойд Мейвезер поздравил Тайриза Халибертона с подписанием максимального контракта

Легендарный боксёр Флойд Мейвезер-младший по прозвищу Деньги поздравил разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибертона с подписанием максимального контракта. Баскетболист выложил снимок экрана разговора по видеосвязи с Флойдом.
Флойд Мейвезер поздравляет Тайриза Халибертона с новым контрактом
Фото: Социальные сети Тайриза Халибертона
Общая сумма соглашения будет составлять $ 260 млн, длительность контракта — пять лет.
Тайриз в минувшем сезоне добился права участия в Матче всех звёзд. По итогам регулярного сезона игрок в среднем набирал 20,7 очка и делал 10,4 результативной передачи, став лидером молодой команды Восточной конференции.
Игрок был задрафтован в 2020 году «Сакраменто Кингз» под 12-м номером. В итоге команда из Калифорнии сделала выбор в пользу разыгрывающего ДеАарона Фокса и обменяла Халибертона в «Индиану Пэйсерс», получив взамен литовского центрового Домантаса Сабониса.
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