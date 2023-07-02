The Athletic: «Лейкерс» попытаются сделать из Остина Ривза плеймейкера

Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал в своём материале о том, как в дальнейшем будет использоваться защитник Остин Ривз в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» в следующем сезоне планируют больше задействовать Остина Ривза в атаке, пытаясь раскрыть его навыки разыгрывающего, которые он продемонстрировал за первые два года в лиге», — написал Буха в своём материале для The Athletic.

Вчера, 1 июля, Остин согласился подписать с «Лос-Анджелес Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн. Сообщается, что новый контракт Ривза включает опцию игрока на четвёртый год, 15-процентный торговый бонус и максимально допустимый аванс.

В сезоне-2022/2023 Остин Ривз набирал 13,0 очка, делал 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.