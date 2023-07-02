«Он тренируется чаще, чем я ожидал». Виктор Вембаньяма восхитился Грегом Поповичем
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Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал о том, как держит себя в физической форме тренер команды Грег Попович.
«Он тренируется чаще, чем я ожидал. Каждое утро он занимается на беговой дорожке, а также поднимает веса.
Грегг очень много общается со мной. Он хочет, чтобы у меня было всё в порядке, учит меня не совершать ошибки. Я думал, что уже к этому моменту испытаю его крик на себе, но пока этого не произошло», — заявил Вембаньяма в интервью во время тренировки.
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Вчера француз заявил, что пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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