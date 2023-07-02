«Ты не смог удержаться, Билли Бой». Кайри Ирвинг ответил Симмонсу на критику его контракта

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг в социальных сетях ответил основателю медиапортала The Ringer Биллу Симмонсу, который раскритиковал новый контракт игрока с «Даллас Маверикс». Вчера, 1 июля, Ирвинг переподписал контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, в течение которых Кайри получит $ 126 млн.
Симмонс — один из самых известных болельщиков «Бостон Селтикс», откуда Кайри скандально ушёл в 2019 году. Билл в своих социальных сетях иронично прокомментировал решение «Далласа» дать игроку большой контракт:
«Даллас был обязан дать Кайри контракт на сумму $ 126 млн на три года, ведь три команды готовы были ему предложить целых $ 25 млн на два года».
Ирвинг оставил язвительный ответ.
«Я вижу, ты не смог удержаться от того, чтобы высказаться, Билли Бой. Просто хочу сказать тебе, что ценю тебя и продолжай оставаться таким, как есть. Моё племя (Кайри причисляет себя к племени коренных американцев Лакота. — Прим. «Чемпионата») приветствует тебя».
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