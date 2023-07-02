Источник: «Майами» не хочет отдавать Калеба Мартина в сделке за Дэмьена Лилларда

«Майами Хит» не хочет включать форварда Калеба Мартина в потенциальную сделку по звёздному разыгрывающему Дэмьену Лилларду, сообщает Bleacher Report в своих социальных сетях.
Вчера, 1 июля, Лиллард запросил обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс», где провёл всю свою карьеру. Приоритетным направлением для игрока является переход в «Майами Хит». Сообщается, что «Майами» и «Портленд» работают над сделкой.
Существуют определённые сложности по которым двум командам будет нелегко прийти к компромиссу. Одним из барьеров является то, что «Хит» не собираются включать в сделку Мартина, который провёл замечательный минувший постсезон, где в среднем набирал 12,7 очка и 5,4 подбора.
Ещё одной преградой является то, что «Портленд» не заинтересован в приобретении защитника флоридской команды Тайлера Хирроу. Команды ищут третью команду для включения в потенциальную сделку.
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