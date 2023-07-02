«Он постоянно подкалывает тебя». Пилот NASCAR рассказал, как Джордан общается с гонщиками

Пилот NASCAR Бубба Уоллас высказался по поводу легендарного баскетболиста Майкла Джордана, который является совладельцем команды 23XIRacing.

«Он постоянно подкалывает тебя. Проверяет твою уверенность и убеждается, что она под контролем. Это очень важно. Но он всегда будет придираться по какому-то поводу, так что нужно быть готовым к этому.

Я узнал, что за машину под 23-м номером болеет множество людей по всему миру, и это очень, очень здорово. Здесь, в Чикаго, где, как я знаю, число 23 имеет огромное значение, просто здорово носить номер, цвета и всё остальное, что связано с этим», — приводит слова Уолласа silive.com.

Экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации владеет командой вместе со звездой NASCAR Дэнни Хэмлином.