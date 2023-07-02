Айзея Томас: Вембаньяма смог бы противостоять «Плохим парням» из «Детройта»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне член Зала славы Айзея Томас высказался по поводу новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.
«На самом деле он смог бы противостоять «Плохим парням».
У него всё будет хорошо. Мы рады видеть его в НБА. Он будет великолепен», — приводит слова Томаса TMZ.
Прозвище «Плохие парни» получили игроки «Детройт Пистонс» в конце 80-х.
Напомним, в минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора.
Ранее он отказался от выступления в составе сборной команды Франции на чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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