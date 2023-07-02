Джордан Кларксон подпишет с «Ютой» новый контракт на три года

Атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон подпишет с командой новый контракт на три года стоимостью $ 55 млн, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В завершившемся сезоне Кларксон принял участие в 61 встрече. Его показатели составили 20,8 очка, 4,0 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.
В январе текущего года сообщалось, что Кларксон отклонил предложение «Юты» о продлении контракта.
31-летний Кларксон выступает в «Юте» с 2020 года. В состав «джазменов» он перешёл из «Кливленд Кавальерс». До «Кливленда» Джордан успел поиграть в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого и дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации.
В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной лиги «Юта» заняла 12-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.
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