Джордан Кларксон подпишет с «Ютой» новый контракт на три года

Атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон подпишет с командой новый контракт на три года стоимостью $ 55 млн, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В завершившемся сезоне Кларксон принял участие в 61 встрече. Его показатели составили 20,8 очка, 4,0 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.

В январе текущего года сообщалось, что Кларксон отклонил предложение «Юты» о продлении контракта.

31-летний Кларксон выступает в «Юте» с 2020 года. В состав «джазменов» он перешёл из «Кливленд Кавальерс». До «Кливленда» Джордан успел поиграть в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого и дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной лиги «Юта» заняла 12-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.