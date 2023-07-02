Ограниченно свободный агент Майлз Бриджес подписал квалификационное предложение с «Шарлотт Хорнетс», рассчитанное на один сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По контракту Бриджес заработает $ 7,9 млн. Следующим летом Бриджес станет неограниченно свободным агентом.

Весь предыдущий сезон Майлз Бриджес пропустил. Стоит также оттметить, что в сезоне-2023/24 баскетболист пропустит первые 10 матчей из-за дисквалификации.

Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителю ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.