Ограниченно свободный агент Майлз Бриджес подписал квалификационное предложение с «Шарлотт Хорнетс», рассчитанное на один сезон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
По контракту Бриджес заработает $ 7,9 млн. Следующим летом Бриджес станет неограниченно свободным агентом.
Весь предыдущий сезон Майлз Бриджес пропустил. Стоит также оттметить, что в сезоне-2023/24 баскетболист пропустит первые 10 матчей из-за дисквалификации.
Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителю ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.
- 2 июля 2023
-
22:45
-
22:27
-
22:01
-
21:37
-
20:41
-
20:19
-
20:00
-
19:02
-
18:01
-
16:47
-
15:47
-
15:20
-
14:13
-
13:16
-
12:17
-
11:16
-
10:57
-
10:36
-
10:22
-
09:54
-
09:43
-
07:22
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
05:40
-
05:22
-
02:00
- 1 июля 2023
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:30
-
22:02
-
21:03
-
20:41