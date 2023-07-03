Айзея Томас: Вембаньяма смог бы противостоять «плохим парням» «Детройта»

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, свободный агент Айзея Томас поделился мыслями о перспективах новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

«Виктор Вембаньяма обладает талантом, который мог бы доминировать в любую эпоху. Он действительно смог бы противостоять «Плохим парням» «Детройта» 1989-1990-х годов. С Виктором всё будет хорошо, я очень рад, что он оказался в НБА. Он станет великим», — приводит слова Томаса TMZ.

Айзея Томас дважды выигрывал НБА в составе «Детройта» в 1989 и 1990 годах. У той команды с Томасом, Биллом Леймбиром, Деннисом Родманом и Риком Махорном было прозвище «плохие парни».

В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии его команда потерпела поражение от «Монако» (0-3). За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте.