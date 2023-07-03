Шакил О'Нил поделился прогнозом на возможное противостояние один на один с Эмбиидом
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Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт TNT Шакил О'Нил прокомментировал теоретические противостояние один на один со звёздным центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом.
«Люблю такие разговорчики. Что я думаю по этому поводу? Думаю, тут легко догадаться — будет сочная курочка гриль», — написал О'Нил в своих социальных сетях.
Таким образом, О'Нил намекнул, что без проблем разделался бы с действующим MVP НБА. Многие пользователи в комментариях усомнились в вероятности такого поединка, но поддержали прославленного ветерана, отметив, что победа, скорее всего, досталось бы ему.
Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:
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