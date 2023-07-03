Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг продемонстрировал навыки прохода под кольцо и реализации бросков с сопротивлением. Ирвинг умело использовал обманные движения, смену направления и контроль мяча обеими руками, благодаря чему превосходил оппонентов.

Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением:

Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда. 1 июля Ирвинг переподписал контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, в течение которых Кайри получит $ 126 млн.