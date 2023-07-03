Американец Ройс Хэмм покинул «Зенит»

Американский центровой Ройс Хэмм покинул петербуржский «Зенит». Стороны договорились о прекращении сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба клуба.
Хэмм стал игроком «Зенита» в январе этого года. До этого американец выступал в бельгийском клубе «Антверп», где в среднем набирал 12,3 очка и совершал 4,1 подбора.
В «Зените» Хэмм в 26 матчах демонстрировал следующие статистические показатели: 5,8 очка и 3,7 подбора.
Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» дошёл до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где в семи матчах уступил казанскому УНИКСу. В матче за третье место команда проиграла столичному ЦСКА.
Ранее заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал возвращение американского атакующего защитника Кайла Курича в «Зенит».
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