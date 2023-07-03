Названо условие, при котором Гэйб Винсент может занять место в старте «Лейкерс»

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающий Гэйб Винсент может занять место в стартовой пятёрке калифорнийского клуба, если вытеснит оттуда Д’Анджело Расселла. Об этом рассказал обозреватель The Athletic Йован Буха.

«Расселл рассматривается как фаворит на место в стартовой пятёрке «Лейкерс», но Винсент может занять это место, если покажет себя лучше в тренировочном лагере», – написал Буха.

Ранее сообщалось, что Винсент заключил с «Лейкерс» контракт сроком на три года. Сумма трёхлетнего соглашения составляет $ 33 млн.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:

Недавно с бывшими партнёрами по «Майами», Винсентом и Максом Страсом, попрощался лидер команды Джимми Батлер.