Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма: я провёл больше времени со СМИ, чем на площадке

Французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, высказался о повышенном к себе внимании со стороны средств массовой информации.

«С тех пор как я приехал в Штаты, каждый день был не похож на предыдущий. Я думаю, что провёл больше времени со СМИ, чем на площадке. Но я рад, что всё начинает понемногу успокаиваться», — приводит слова Вембаньямы Yahoo News UK.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.

«Спёрс» показали навыки Вембаньямы на тренировке: