Персонально работавший с Лукой Дончичем тренер вошёл в штаб «Зенита»

Словенский тренер по физподготовке Юре Дракслар пополнил штаб петербуржского «Зенита». Об этом информирует пресс-служба команды.

Последние сезоны специалист трудился в казанском УНИКСе, с которым завоевал золото Единой лиги ВТБ. Помимо работы в баскетболе, Дракслар занимался со спортсменами в плавании и академической гребле. Юре был тренером по физподготовке в клубах из Словении, Чехии, Польши, Боснии и Герцеговины. В Российской Федерации он работает с 2018 года — сначала трудился в подмосковных «Химках», а потом в УНИКСе.

С 2019 года Дракслар вне сезонной работы лично занимается со звёздным разыгрывающим сборной Словении и клуба НБА «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: