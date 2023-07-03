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Персонально работавший с Лукой Дончичем тренер вошёл в штаб «Зенита»

Персонально работавший с Лукой Дончичем тренер вошёл в штаб «Зенита»
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Словенский тренер по физподготовке Юре Дракслар пополнил штаб петербуржского «Зенита». Об этом информирует пресс-служба команды.

Последние сезоны специалист трудился в казанском УНИКСе, с которым завоевал золото Единой лиги ВТБ. Помимо работы в баскетболе, Дракслар занимался со спортсменами в плавании и академической гребле. Юре был тренером по физподготовке в клубах из Словении, Чехии, Польши, Боснии и Герцеговины. В Российской Федерации он работает с 2018 года — сначала трудился в подмосковных «Химках», а потом в УНИКСе.

С 2019 года Дракслар вне сезонной работы лично занимается со звёздным разыгрывающим сборной Словении и клуба НБА «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

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