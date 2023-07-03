«Уралмаш» заключил контракт с американским разыгрывающим Джошем Перкинсом

27-летний американский разыгрывающий Джош Перкинс подписал контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. Стороны заключили соглашение сроком на один сезон.

Перкинс обладает опытом игры в Еврокубке, а также в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта) и Летней лиге НБА. Отмечается, что за время выступления в NCAA в составе «Гонзаги» Джош стал рекордсменом клуба по проведённым матчам (153), по количеству проведённых на площадке минут (4689) и по результативным передачам (712), а также дважды был номинирован в первую символическую пятёрку Западной конференции (2018, 2019).

Прошедший сезон Джошуа закончил в турецком «Петким Спор».