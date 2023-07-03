Эксперт назвал шаг «Далласа», который может привести к уходу из команды Луки Дончича

Эксперт и ведущий Джастин Термин высказался о решении «Даллас Маверикс» предложить новый контракт разыгрывающему Кайри Ирвингу. Ранее сообщалось, что Ирвинг согласился на трёхлетнее соглашение на $ 126 млн.

«На мой взгляд, это означает конец пребывания Луки Дончича в «Далласе». Я люблю Марка Кьюбана (владелец «Маверикс». — Прим. «Чемпионата»), поэтому мне жаль, что я должен это говорить. Однако «Даллас» совершает огромную ошибку и не усваивает уроки, о которых знают в «Кливленде», «Бостоне» и «Бруклине», — сказал Термин в эфире SiriusXM NBA Radio.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: