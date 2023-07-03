Инсайдер: Джейсон Тейтум способствует переходу Лилларда в «Бостон»

Звезда «Бостон Селтикс» американец Джейсон Тейтум выступил за присоединение соотечественника Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» к своей команде, сообщил в эфире ESPN инсайдер Марк Спирс.

Ранее обозреватель Крис Хэйнс из Bleacher Report заявил, что «Бостон» пополнил список команд, заинтересованных в Лилларде, куда, по разным сообщениям, также вошли «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Филадельфия Сиксерс».

Дэмьен Лиллард выступает за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры, попав в команду через драфт 2012 года под шестым номером. Американец семь раз становился участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.