Инсайдер: Джейсон Тейтум способствует переходу Лилларда в «Бостон»
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Звезда «Бостон Селтикс» американец Джейсон Тейтум выступил за присоединение соотечественника Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» к своей команде, сообщил в эфире ESPN инсайдер Марк Спирс.
Ранее обозреватель Крис Хэйнс из Bleacher Report заявил, что «Бостон» пополнил список команд, заинтересованных в Лилларде, куда, по разным сообщениям, также вошли «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Филадельфия Сиксерс».
Дэмьен Лиллард выступает за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры, попав в команду через драфт 2012 года под шестым номером. Американец семь раз становился участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.
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