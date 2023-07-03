Эксперт: Пелинка — MVP по работе со свободными агентами

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высоко оценил работу генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки в текущем межсезонье.
«Роб Пелинка — MVP по работе со свободными агентами. Первое, что нужно понять: если у вас есть Леброн Джеймс, то вы хотите бороться за чемпионство. В минувшем сезоне эта команда дошла до финала Западной конференции. Да, они разгромно проиграли «Денвер Наггетс», я принимаю это. И когда Пелинка принимает решения для того, чтобы сохранить костяк команды, он выигрывает.
Другой важный момент заключается в том, что «Лейкерс» не только продолжают удерживаться в разговорах о победителе конференции, но и устраивают своё будущее», – сказал Перкинс в эфире программы First Take.
- 3 июля 2023
-
23:14
-
21:48
-
21:02
-
20:26
-
19:40
-
18:55
-
18:00
-
16:54
-
16:30
-
15:47
-
15:46
-
14:47
-
14:35
-
13:49
-
13:01
-
12:17
-
11:39
-
10:57
-
10:37
-
10:17
-
09:31
-
09:16
-
07:16
-
06:19
-
05:45
-
00:31
-
00:28
-
00:19
- 2 июля 2023
-
22:45
-
22:27
-
22:01
-
21:37
-
20:41
-
20:19
-
20:00