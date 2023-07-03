Эксперт: Пелинка — MVP по работе со свободными агентами

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высоко оценил работу генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки в текущем межсезонье.

«Роб Пелинка — MVP по работе со свободными агентами. Первое, что нужно понять: если у вас есть Леброн Джеймс, то вы хотите бороться за чемпионство. В минувшем сезоне эта команда дошла до финала Западной конференции. Да, они разгромно проиграли «Денвер Наггетс», я принимаю это. И когда Пелинка принимает решения для того, чтобы сохранить костяк команды, он выигрывает.

Другой важный момент заключается в том, что «Лейкерс» не только продолжают удерживаться в разговорах о победителе конференции, но и устраивают своё будущее», – сказал Перкинс в эфире программы First Take.