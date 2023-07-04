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Руди Гобер отреагировал на крупное продление контракта Энтони Эдвардса с «Миннесотой»

Руди Гобер отреагировал на крупное продление контракта Энтони Эдвардса с «Миннесотой»
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер отреагировал на то, что клуб достиг соглашения о максимальном контракте с американским атакующим защитником Энтони Эдвардсом.

«Продолжайте расти», — написал Гобер в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что соглашение рассчитано на пять лет, а общая выплата игроку может составить $ 260 млн. В минувшем регулярном сезоне Эдвардс принял участие в 79 играх, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,4 передачи при реализации бросков с игры 45,9%, трёхочковых — 36,9%.

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Напомним, в регулярном чемпионате НБА прошлого сезона «Миннесота» заняла восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Миннесота» добралась до четвертьфинала, где уступила в серии «Денвер Наггетс».

Факт соглашения:
Энтони Эдвардс и «Миннесота» договорились о максимальном контракте на пять лет
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