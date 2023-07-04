Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новичок «Майами» Хайме Хакес забил сверху и забросил два трёхочковых подряд

Новичок «Майами Хит» Хайме Хакес, выбранный на драфте НБА – 2023 под общим 18-м номером, продемонстрировал свои умения по реализации бросков сверху и броскам из-за трёхочковой линии.

Новичок «Хит» Хайме Хакес забил сверху и забросил два трёхочковых подряд:

Ранее Хайме дебютировал за «Майами» в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации. В матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» он набрал 22 очка, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу. «Хит» победили со счётом 107:90.

В минувшем розыгрыше NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) Хайме набирал 17,8 очка, 8,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

Ранее стало известно, что «Майами» не станет заключать сделку с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором из-за недавнего скандала во время финала НБА.