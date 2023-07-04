Йокич подписал джерси «Денвера» под 15-м номером Кармело Энтони
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич откликнулся на просьбу болельщика и оставил автограф на футболке «Денвера» под 15-м номером, под которым выступал прославленный игрок НБА Кармело Энтони. В «Наггетс» Энтони начал профессиональную карьеру. В этой команде Кармело выступал с 2003 по 2011 год, после чего перешёл в «Нью-Йорк Никс». Сам Йокич также выступает под 15-м номером.
Йокич подписал джерси «Денвера» под 15-м номером Кармело Энтони:
Кармело сейчас 39 лет. За время карьеры в НБА, помимо «Денвера» и «Нью-Йорка», он поиграл за «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010—2017).
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