Дрэймонд Грин раскрыл, каким образом планирует играть в защите против Вембаньямы

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, каким образом планирует играть в защите против француза Виктора Вембаньямы, пополнившего ряды «Сан-Антонио Спёрс».

«С ним нужно будет играть плотно. Нельзя позволять ему чувствовать себя комфортно. Если это сделать, то проиграешь, ведь заблокировать его бросок нереально. Он может даже не заметить сопротивления. Так что с таким парнем, как он, нужно начинать свою работу пораньше. Я бы сопровождал его на площадке и не давал возможности чувствовать себя комфортно», — сказал Грин в эфире Podcast P with Paul George.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

«Спёрс» показали навыки Вембаньямы на тренировке: