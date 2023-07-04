Грин: большинство генменеджеров НБА — тупые. Они не верили, что я смогу защищаться
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Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил о процедуре драфта 2012 года, на которой он был выбран под общим 35-м номером.
«Генеральные менеджеры заставили меня посетить 21 тренировку. У меня действительно была 21 тренировка, и я фактически дважды тренировался в составе «Индианы». Генеральные менеджеры — не самые умные чуваки. Нет, вовсе нет. Большинство из них чертовски тупые. Они считали, что я не смогу играть в защите», — рассказал Грин, выступая в подкасте Пола Джорджа.
НБА. Актуальное:
В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.
Грин — о Вембаньяме:
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