Источник: MVP Матча всех звёзд минувшего сезона Единой лиги ВТБ покинул «Парму-Пари»
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Центровой Малик Диме покинул «Парму-Пари», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
По информации источника, стороны не стали продлевать истекший по окончании минувшего сезона контракт, и 30-летний игрок продолжит карьеру в другом клубе.
Сенегальский центровой присоединился к пермскому клубу летом 2022 года, перейдя из итальянской «Кремоны».
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Диме набирал за пермский клуб 8,2 очка, делал 5,2 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч.
Напомним, Малик Диме был признан MVP Матча всех звёзд минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Он выступал за команду «Старой школы», которая одержала победу со счётом 148:140. Сенегальский баскетболист стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 30 очков.
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