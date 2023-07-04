Генменеджер клуба НБА — об Эмбииде: он предан команде и хочет остаться там, где его ценят

Неназванный генеральный менеджер одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о возможном уходе из команды звёздного центрового, лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида после новости о том, что другой звёздный игрок команды Джеймс Харден запросил обмен.

«Обмен? Нет, просто ни за что. У него другой характер. В этом плане он похож на Лилларда и Била, потому что он хочет быть преданным команде, он хочет остаться там, где его высоко ценят, где с ним хорошо обращаются. Его действующий контракт истекает в 2026 году, так что впереди ещё три года. Положение, в котором он находится, сложное. И если мы снова будем говорить об этом через три года, можно ожидать, что к тому времени ситуация изменится», — приводит слова менеджера Heavy.