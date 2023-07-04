Адетокунбо провёл время с детьми в Греции в рамках социально-ориентированной программы

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо продолжает отдых на родине, в Греции. На этот раз баскетболист провёл время с детьми в рамках социально-ориентированной программы от AntetokounBros Academy. Об этом сообщает официальный «Твиттер» НБА на ESPN.
«Организация хочет предоставить маленьким детям из малообеспеченных сообществ возможности, которых им не хватало, когда они были моложе», — говорится в сообщении.
Отметим, что AntetokounBros Academy — это социальная программа, которая сочетает в себе обучение баскетболу и образовательное вдохновение, направленное на юношей и девушек из неблагополучных семей в возрасте от 10 до 16 лет.
Фото: Социальные сети Янниса Адетокунбо
Фото: Социальные сети Янниса Адетокунбо
Яннис Адетокунбо в нынешнем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона НБА «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, «Хит» же были лишь восьмыми.
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